Man legt valse geboorteakte voor om te kunnen huwen: hij riskeert 12 maanden celstraf

Grobbendonk MIJN DORP. Jonas Meukens, frontman van X!NK: “Wanneer ik op die prachtige plek in Grob­bendonk wandel, waan ik me op reis”

X!NK-frontman Jonas Meukens kijkt enorm uit naar de vier reünieconcerten die komend voorjaar gepland staan in de Brusselse AB, maar de Kempen? Dat is zijn thuis. Jonas loodst ons door zijn favoriete verhaaltjes over Grobbendonk, de plek waar hij sinds een viertal jaar gehuisvest is met zijn vrouw en hun zoontje Gust. “Ook al drink ik al maanden geen alcohol meer, een bezoekje aan mijn favoriet café is en blijft een heerlijk iets”, klinkt het.

13 november