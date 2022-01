Man (72) vormt sociale woning om tot illegaal bordeel: 1 jaar cel en 28.000 euro boete

Kempen Geen zin in solden shoppen? Dan zijn deze weekend­tips uit de Kempen wél iets voor jou

Dat er nog steeds solden te rapen zijn in winkels moeten we jou niet vertellen. Voor wie zijn weekend liever niet al shoppend doorbrengt, hebben we vijf tips voor u op een rij gezet van leuke activiteiten in de Kempen en net daarbuiten. Van fotozoektochten met prijzen over unieke boeken uit de 15de eeuw tot een evenement dat je volledig in vuur en vlam zet.

8:56