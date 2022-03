Man (37) riskeert celstraf voor bedreigingen aan ex-vriendin

In april 2021 moest de politie Kempen Noord-Oost een eerste keer tussenkomen aan de woning van E.M.’s vriendin in Ravels. “Hij was woest geworden en bedreigde zijn ex-partner met de dood”, schetst het openbaar ministerie.

Begin juni legde het slachtoffer een nieuwe klacht neer voor belaging. E.M. had er bovendien mee gedreigd om niet te stoppen met haar te belagen zolang hij hun kindje niet bij zich mocht hebben. In november 2021 werd de politie voor een derde keer opgetrommeld. Dit keer werd de man voor de onderzoeksrechter geleid. Die legde hem een contact- en plaatsverbod op, maar aan die voorwaarden lapte hij al snel zijn laars. Na dreigmails in december belandde hij op 15 januari 2022 uiteindelijk in de gevangenis nadat hij weer was opgedaagd aan de woning van zijn ex-partner. “De vrouw was doodsbang. Ook toen ze nog in Nederland woonden, was er al sprake van partnergeweld”, aldus nog de openbare aanklager. “Hij heeft ook geen enkel schuldbesef. Tijdens zijn verhoor zei hij dat hij de dag dat hij uit de gevangenis komt weer opnieuw aan haar deur zal staan.”