Lint van oldtimers trekt door Goirle en Riel: ‘Allemaal hobbyisten uit eigen gemeente’

update met video In het kanaal gevonden lichaam is van 23-jarige vermiste bezoeker van Decibel

HILVARENBEEK - In de zoektocht naar een vermiste bezoeker (23) vanaf het festivalterrein van Decibel in de Beekse Bergen is in het kanaal bij Biest-Houtakker een overleden man gevonden. Maandagavond bevestigt de politie dat dit de 23-jarige festivalganger is. De doodsoorzaak van de man wordt nog onderzocht.