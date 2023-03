Lage Mierde staat 24 uur lang in teken van evenement tegen kanker: ‘Dat iedereen bijspringt is goud’

LAGE MIERDE - 24 uur lang staat de oude pastorie in Lage Mierde in het teken van een Lifestyle Event waarbij de strijd tegen kanker centraal staat. Op zaterdag 8 april om 16.00 u starten er diverse workshops waar iedereen aan deel kan nemen en om 23.00 uur is er een kaarsenceremonie bij de kerk.

Voor Marion van Lierop (41) staat het evenement in het teken van de strijd die haar zieke moeder nu voert. ,,Je staat zo machteloos als het over je eigen moeder gaat en ik wil alles doen om haar te ondersteunen”, zegt ze.

In haar zoektocht om steun te bieden staat ze bepaald niet alleen, want ook een broer en zussen van haar moeder hebben zich achter de actie geschaard. Ook van diverse andere vrijwilligers krijgt ze steun bij de organisatie van het evenement.

Quote Ik krijg nu al kippenvel als ik aan dat moment denk Rian Jansen, zus van Mieke Jansen

Het verhaal van Van Lierop is een verhaal dat duizenden overkomt, maar voor haar telt dat ze maar één moeder heeft. ,,Met een kleine groep nemen we later dit jaar deel aan Alpe D’Huzes en de reacties die we met deze voorbereiding krijgen zijn nu al hartverwarmend. Mijn moeder komt zelf uit een gezin van zeven kinderen en dat haar broers en zussen nu bijspringen is voor ons goud. Het geeft haar ook het gevoel dat ze er niet alleen voor staat.”

Marion noemt de geste van Lage Mierdenaar Jos Gerrekens ook goud, want hij stelt zijn B&B De Oude Pastorie aan het Dorpsplein in Lage Mierde 24 uur lang ter beschikking voor het evenement.

Maar liefst 29 verschillende workshops

,,We gaan nu zoveel mogelijk mensen in actiestand zetten”, legt ze uit. ,,Er komen maar liefst 29 verschillende workshops zoals een kookworkshop, healing, klankschalen en dans. Iedereen kan zich hier ter plekke voor inschrijven, maar voorinschrijving is ook mogelijk via de website.

Bij het Lifestyle Event, dat op de zaterdagnacht doorgaat tot zondagmiddag 16.00 uur, wordt ook voor een hapje en een drankje gezorgd en er is een dienstenveiling (zondag 14.00-15.00 u).

Bezoekers kunnen een zak met een kaars kopen waar ze een speciale boodschap in mee kunnen geven. Op zaterdagavond 23.00 uur zullen die kaarsen allemaal branden terwijl een gelegenheidskoortje toepasselijke liedjes zingt. Daarna gaan meerdere workshops verder en is er de dienstenveiling waarbij ook weer de gehele opbrengst naar de actie gaat.

Anderen ook raken

,,Ik krijg nu al kippenvel als ik aan dat moment denk”, vult Rian, de zus van moeder, aan. Zij is een van de familieleden die in actie kwam toen Marion een oproep deed. ,,Als wij 31 mei wandelend en een dag later fietsend de Franse berg Alpe D’Huez opgaan zullen we zeker nog aan ons lifestyle event denken”, kijkt ze vooruit.

,,We hopen met ons evenement ook anderen te raken en inspireren, zodat de strijd tegen kanker als een olievlek doorloopt”, zegt Marion.

Meer informatie op kwf-lifestyle-marathon.nl.