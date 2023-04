Lachgas breekt Nederlandse drugsbaas Cornelis F. zuur op: villa kwijt in Ravels, bronzen stier in beslag genomen en strafeis van zeven jaar

Het lachen zal ‘lachgaskoning’ Cornelis F. (45) intussen vergaan zijn. De Nederlander had 51.000 kg lachgas vanuit China laten overvliegen en wou dat via zijn website in België verkopen. Toen de politie in 2019 z’n villa in Ravels binnenviel, had hij er al 1,3 miljoen euro mee verdiend. In de rechtbank in het Nederlandse Den Bosch werd donderdagmiddag zeven jaar cel tegen hem geëist voor de handel in allerhande soorten drugs.