Koerier heeft geen geduld tijdens dringende interventie: hij stapt in ziekenwagen en parkeert die eind verderop

Diefstal

In eerste instantie dachten de ambulanciers aan een diefstal of een joyrider. Ze liepen achter de ziekenwagen aan en konden de koerier ter plaatse houden totdat de politie arriveerde. “We hebben geen proces-verbaal opgesteld. Omdat er niks gestolen of beschadigd is. Het was ook niet echt een dringende interventie. Maar de koerier kreeg wel een waarschuwing, want zoiets doe je natuurlijk niet. Hij had gewoon wat geduld moeten hebben”, zegt Greet Wouters, woordvoerster van politiezone Voorkempen.