Kleuters helpen pieten terugvinden tijdens Grote Sinterklaaszoektocht

De wegwijzers voor de Grote Sinterklaaszoektocht hangen al in het straatbeeld. “Tijdens deze actieve wandeling is het de bedoeling dat de kleuters Sinterklaas helpen om zijn pieten terug te vinden. Deze zitten verstopt op verschillende ramen langs de wandelroute. In totaal werden er vijf wandelroutes uitgewerkt: in elk deeldorp één”, klinkt het bij de gemeente.

Om de zoektocht tot een goed einde te brengen, krijgen alle kleuters in Ravels via de school een pakket van ‘Team Zoekpiet’. “Hierin zitten onder meer een brief met meer info over de verschillende wandelroutes, een pietenmuts, een button van hulppiet en een pietenpaspoort. In dit paspoort kunnen de kinderen één voor één alle pieten aanvinken die ze tegenkomen op hun tocht. Wie alle twintig pieten terugvindt, ontvangt in de bibliotheek of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis een pietendiploma.”