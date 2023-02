Kleindochter pluimt grootmoeder voor 10.000 euro terwijl die in rusthuis zit: “Een voorschot op de erfenis”

De 82-jarige grootmoeder van D.V. uit Weelde stapte in januari 2021 naar de politie om klacht in te dienen tegen haar kleindochter. Ze verklaarde dat D.V. minstens 10.000 euro van haar rekening had gehaald. De vrouw verbleef sinds een tijd in een woonzorgcentrum in Vorselaar. Vanwege haar gezondheidstoestand droeg ze de behartiging van haar financiële belangen over aan haar kleindochter. Hoewel D.V. geen volmacht had op de rekening, had ze echter wel de bankkaart van grootmoeder in haar bezit. In januari 2021 bleek plots dat er problemen waren met de betaling van het woonzorgcentrum. Verder nazicht leerde dat er voor minstens 10.000 euro van de rekening was verdwenen waar de vrouw niets van wist.