Jonge wijnhandelaar Glenn Van Gils (25) floreert in traditioneel ‘oude’ sector: “Wat ik ontbreek in ervaring, maak ik goed in ambitie”

Het succesverhaal van Vin d’Anvers begon vier jaar geleden, in 2018. “Ik was toen 21 jaar en wilde graag ondernemen. Waarom per se in wijn? Ik heb hotelschool gevolgd in Hoogstraten met dan ook nog eens een specialisatie in wijn. Het was dus altijd al een passie van me”, vertelt Glenn. “In eerste instantie wilde ik een wijnwinkel openen in Antwerpen, vandaar dus de naam Vin d’Anvers. Maar ik ben toch in Weelde gebleven. Ik ben hier zelf opgegroeid en had ook al mijn contacten hier in de regio. Ik koos daarom voor een ander concept, maar de naam is gebleven.” In plaats van een wijnwinkeltje werd het dus een echte wijnhandel, met name voor klanten in de horeca.