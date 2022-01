Jonge moeder komt om bij ongeval aan brug over kanaal, baby ongedeerd

Op de N12, ter hoogte van de brug over het kanaal bij Ravels, is maandagochtend om 8.20 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een jonge moeder week van haar baanvak af en botste op een vuilniswagen. Ze overleefde de klap niet. Haar baby die achteraan in een kinderzitje zat, bleef wonderwel ongedeerd.