Jeugdraad Ravels schenkt 2.000 euro aan Poppelse Maud & Vic Foundation

De Ravelse jeugdraad organiseert jaarlijks een quiz ten voordele van het goede doel. “In het verleden schonken we de opbrengst onder meer al aan Toubacouta vzw en 11.11.11. Dit jaar kozen we voor de Maud & Vic Foundation”, klinkt het bij de jeugdraad. “We vinden het immers belangrijk dat het geld naar een lokaal initiatief gaat, waarbij de doelgroep kinderen of jongeren centraal staat. De Maud & Vic Foundation past perfect in dat plaatje.” De plezante quiz in mei bracht zo’n 1.800 euro op. De jeugdraad besloot het bedrag af te ronden naar een mooie 2.000 euro.