Jeugddienst organiseert Buitenspeeldag op terreinen de Brouwerij

Stad rekent op ‘Safer Cities’ om veilig­heids­ge­voel te verhogen: “Op kaart aanduiden waar je slachtof­fer werd van ongewenst gedrag”

Stad Turnhout slaat de handen in elkaar met Plan International België om het veiligheidsgevoel in de stad te verhogen. In een eerste fase kunnen inwoners op een digitale plattegrond aanduiden waar ze slachtoffer of getuige waren van ongewenst gedrag. “Ook plaatsen waar ze zich in het algemeen onveilig voelen, mogen ze registreren”, zegt burgemeester Paul Van Miert.