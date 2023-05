Jeske Baeten opent praktijk tussen de winkels van Goirle; jeugdhulp met ‘het kastje én de muur’

ANTWERPGEK­TE IN DE KEMPEN: “Uitstap naar Disneyland Parijs toch even onderbre­ken”: supporters­club North Royals telt af naar zondag

Het zijn spannende dagen voor de supporters die het rood en wit van ‘Den Antwaarp’ in hun hart gesloten hebben. Bij supportersclub North Royals uit Rijkevorsel is dat zeker niet minder. Steven Coupé en zijn zoon onderbreken er zelfs even hun tripje naar Disneyland Parijs voor. “Dit willen en kunnen we voor geen geld van de wereld missen”, lacht Steven.