Jaagpad langs kanaal blijft voorlopig verboden terrein voor fietsers

Hoogstraten/Turnhout/Oud-Turnhout/Ravels/Arendonk/Merksplas/Rijkevorsel/Beerse/Vosselaar/Baarle Mobiele vaccinatie­teams komen naar je gemeente

ELZ Kempenland organiseert de komende dagen vaccinatiedagen in alle gemeenten - behalve Baarle-Hertog - van de eerstelijnszone. Iedereen die zich om een of andere reden nog niet heeft laten vaccineren of een tweede/derde prik niet heeft gehad, is die dag welkom. Ook kinderen kunnen een vaccin krijgen.

12 maart