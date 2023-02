Is het speuren naar bommen big business? Hoogleraar bevestigt twijfel bij raadslid in Goirle

Bosrijke Liereman wordt omgevormd tot open en nat landschap: “We herstellen de natuur naar haar oorspronke­lij­ke staat”

Landschap De Liereman is een van de oudste natuurgebieden van België, maar staat al decennialang sterk onder druk door verdroging, vermesting (stikstofdepositie) en versnippering. Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landmaatschappij slaan daarom de handen in elkaar om het landschap te herstellen en uit te breiden. “Na de Tweede Wereldoorlog is De Liereman ten nadele veranderd. We willen de klok terugdraaien.”