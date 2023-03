Inwoners kunnen opnieuw mee nadenken over toekomst van kerk in Poppel

De gemeente Ravels organiseert op dinsdag 21 maart een tweede werkatelier om na te denken over de toekomst van de Sint-Valentinuskerk in Poppel.

De Sint-Valentinuskerk neemt in Poppel een centrale plaats in. “De kerk is het baken voor zij die het dorp naderen. De religieuze activiteiten in de kerk nemen af en de restauratiewerken aan de kerk dringen zich op. Ook de huidige gemeentezaal voldoet niet meer aan de normen”, klinkt het bij de gemeente.

Het gemeentebestuur onderzoekt daarom of het kerkgebouw een nieuwe invulling kan krijgen als sociaal culturele ruimte voor de gemeenschap zodat de Sint-Valentinuskerk blijvend een plek in Poppel kan hebben. De gemeente doet dat in samenspraak met de inwoners. Tijdens ateliers kan iedereen zijn mening en ideeën delen. Op dinsdag 21 maart staat een tweede werkatelier op de planning voor het herbestemmingsonderzoek voor de Sint-Valentinuskerk in Poppel. “Je ontdekt het eerste uitgewerkte scenario voor dit project. Je gaat mee aan de slag tijdens een tweede werkatelier om de genomen ontwerpstappen te bespreken en praktisch uit te werken en je krijgt meer info over de volgende stappen van het traject.”

Het werkatelier gaat van 18.30 uur tot 20.30 uur door in de Sint-Valentinuskerk. Deelname is gratis, maar de gemeente vraagt wel om je vooraf in te schrijven. Dat kan via de website van de gemeente.

Volledig scherm Sint-Valentinuskerk in Poppel © Gemeente Ravels

