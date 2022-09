Inwoners kunnen mee nadenken over ruimtelijk beleid

Turnhout/Kasterlee Politie activeert trajectcon­tro­le van 6 kilometer lang op N19: “Van Stadspark tot aan Hof ter Rielen”

Snelheidsduivels halen voortaan beter hun voet van het gaspedaal op de N19 tussen Turnhout en Kasterlee. Sinds donderdagochtend is er in beide richtingen trajectcontrole actief. Het gaat om een groot traject vanaf het Stadspark in Turnhout tot aan het vroegere Hof ter Rielen in Kasterlee.

