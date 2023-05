Inwoners kunnen bord voor 'spelende kinderen' aanvragen

Van wereldre­cords vestigen tot varen met een Viking­schip: dit zijn onze tips voor het weekend van 6 en 7 mei in de Kempen

Het weekend staat voor de deur en hoewel er hier en daar een flinke bui kan vallen, is dat geen reden om binnen te zitten. Zowel op zaterdag 6 mei als zondag 7 mei staan er namelijk tal van leuke activiteiten te gebeuren in de Kempen. Of je nu wil genieten van een gratis familiefestival of samen met Herman ‘Markske' Verbruggen een wereldrecord wil vestigen: het kan dit weekend allemaal.