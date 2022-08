Inwoners kunnen binnenkort gratis fiets laten labelen tegen diefstal

Fietsdiefstallen blijven een groot probleem. In de strijd tegen fietsendieven is het belangrijk je fiets te labelen. “Met een uniek, fraudebestendig label blijft je fiets herkenbaar als jouw eigendom. Een fietsdief kan jouw fiets dan moeilijker doorverkopen of zelf gebruiken. Dat ontmoedigt fietsdiefstal”, klinkt het bij de gemeente. “Dankzij het label met je rijksregisternummer kan de gemeente je ook onmiddellijk contacteren als jouw fiets wordt teruggevonden. Veel teruggevonden fietsen geraken immers niet terug bij hun rechtmatige eigenaar omdat de politie niet weet van wie ze zijn.”

Op vier plaatsen in Ravels wordt eind augustus een gratis fietslabelactie georganiseerd. Op maandag 29 augustus van 9 tot 12 uur is dat aan De Chalet in Ravels. Op dinsdag 30 augustus wordt er van 13 tot 16 uur gelabeld in de Gemeentezaal in Poppel, en van 17 tot 20 uur in het Gemeentehuis in Weelde. Op woensdag 31 augustus van 13 tot 16 uur kan je terecht in de Gemeentezaal in Weelde-Statie. Vergeet niet je identiteitskaart mee te nemen.