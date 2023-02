In de Beekse De Wandelgangen dit keer werk van Tan van Dooren

Livios Een huis in casco kopen: “Wie veel taken op zich neemt, kan tot wel tienduizen­den euro's besparen op zijn woning”

Wanneer je een eigen woning koopt, heb je verschillende mogelijkheden. Je kan een bestaande woning kopen en eventueel renovatiewerken uitvoeren of kiezen voor een sleutel-op-de-deurwoning. Maar er is nog een derde optie, die wat minder aandacht krijgt: de cascowoning. Wat is kopen in casco precies? En is het een goed idee? Bouwsite Livios vroeg het aan Johan Krijgsman, CEO van ERA.