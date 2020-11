IN BEELD. Indrukwekkende colonne oude brandweervoertuigen verhuisd van Aalst naar Ravels

Begin november werd al een eerste lading van de oude brandweervoertuigen en andere museumstukken al overgebracht naar Weelde. Zaterdagnamiddag volgde het resterende deel. “Het is een hele operatie geweest, maar we zijn blij dat ‘Operatie Backdraft' tot een goed einde is gebracht", zegt Maarten Van Severen van Netwerk Brandweer. “We hebben dit alleen maar te danken aan een héél grote groep vrijwilligers die zich hier kosteloos voor hebben ingezet. Ze waren al tevreden met een pak friet, een kom soep of een tas koffie. Het is duidelijk dat de brandweer leeft in het hart van de mensen. Want ook onderweg waren er tientallen mensen langs de kant van de weg die naar de colonne kwamen kijken en spontaan applaudisseren. Dat doet ons als brandweer wel ontzettend veel deugd.”

Museum

Het museum zal nu waarschijnlijk een definitieve plaats krijgen in hal 7. Al is het in de verre toekomst niet uitgesloten dat het ergens op een centrale plaats een onderkomen krijgt. “Maar dat is voor de verre toekomst. Laat ons eerst hier maar een mooi verhaal schrijven. We zijn de gemeente Ravels ook ontzettend dankbaar dat we deze plaats ter beschikking krijgen. Een locatie vonden voor zo'n pak voertuigen is immers niet evident. Wanneer het museum open zal gaan, is nog niet bekend.”