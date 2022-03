Huurder riskeert 2 jaar cel voor cannabisplantage

René H. huurde het pand, maar hij ontkent dat hij betrokken was bij de cannabisplantage. “Hij had een nieuwe relatie en wist niet of dat zou blijven duren. Hij is het huurgeld dus blijven doorbetalen, ook al woonde hij er niet meer”, zegt zijn advocate. In de loop van 2015 zou er dan zijn ingebroken in de leegstaande woning. “Hij wilde een nieuwe inbraak voorkomen en heeft dan iemand in het huis laten wonen”, aldus nog de advocate van H. Die persoon zou dan achter de cannabisplantage hebben gezeten. “Maar het DNA van René H. is er aangetroffen. Bovendien verklaarde hij zelf dat hij in juni 2017 nog in de woning was geweest. Hij moet dus minstens geweten hebben dat er een plantage was”, besluit aanklager Veerle Van Gorp.