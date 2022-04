Huis van het Kind organiseert infosessie over hoogsensitief ouderschap

Over hoogsensitieve kinderen is al veel geweten. Minder wordt er gezegd en geschreven over ouders die hoogsensitief zijn. “Typisch aan hoogsensitiviteit is dat je jezelf wegcijfert en dat je je uitslooft voor anderen. Ben je hoogsensitief en heb je kinderen? Dan verlies je jezelf nog makkelijker uit het oog”, klinkt het bij de oranisatoren. “Want voor je kinderen doe je alles en alleen het beste van jezelf is goed genoeg. Je focus ligt helemaal op het welbevinden van je kind. Als je kind bovendien - net als jij - hoogsensitief is, vraagt dat nog meer energie.”