Hilvarenbeek moet met spoed op zoek naar nieuwe afvalinzamelaar

Bekroonde Arendonkse fotografe exposeert met pakkende foto’s van de overstro­min­gen in 2021: “De schimmel kruipt er nu nog steeds op de muren”

De ganse maand juni zal in de bibliotheek van Arendonk een indrukwekkende tentoonstelling te zien zijn. Lokale fotografe Wendy Leyten (37) exposeert er met een reeks foto’s van de overstromingen in Wallonië twee jaar geleden. Alle beelden zijn gemaakt in het zwaar getroffen dorpje Prayon, waar Wendy als vrijwilliger ging helpen en uiteindelijk ook de verhalen van de overstromingen een gezicht gaf. “In Vlaanderen zijn we de ramp al grotendeels vergeten, maar het is daar nog altijd miserie.”