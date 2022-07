Het Midzomerfeest wordt voor de achtste keer op rij georganiseerd

Het Midzomerfeest staat weer op de planning! Het programma is rijkelijk gevuld met tal van activiteiten. Zo starten de festiviteiten met een fietstocht, zowel voor de ervaren wielertoeristen, als voor de recreatieve fietser. De toer voor de wielertoeristen start al om 8 uur, is 75 km lang en gaat door Ravels en de omliggende gemeenten. Je krijgt dan ook een stempelkaart en de wielertoeristen die één stempel verzameld hebben, kunnen een prijs winnen. De recreatieve fietstocht start vanaf 9 uur en voert je langs de leukste plaatsen van de gemeente. Deelnemers aan de recreatieve fietstocht moeten alle stempels verzamelen om kans te maken op een mooie prijs. Het thema van het feest is ‘landbouw’, dus alles staat in het teken van landbouw. Er is een wedstrijd ‘raad het gewicht’ waarbij je ook een prijs kan winnen en er zullen verschillende standjes zijn met info over de landbouw in Ravels. Vanaf 10 uur gaat de markt van start met lekkere eetkraampjes en leuke spulletjes om tussen te neuzen. Het eetfestijn gaat door van 11 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 14.30 uur waar je frietjes met videe of stoofvlees kan eten. Tot slot is er nog het Vlaams Muziekfeest dat begint om 14 uur met optredens van tal van artiesten. Voor elk wat wils om te doen op deze dag!