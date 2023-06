Het is een dankbare taak om tijdens Best Kept Secret op parels te jagen

Is het al tijd om te feesten? Best Kept Se­cret-legioen heeft eerst nog een rij te overwinnen

TILBURG - Dat wordt nog een zware opgave de komende dagen. Festivalbezoeker Marleen Eriks probeert onder een paraplu de zon te vermijden. ,,Zondag ben ik anders een kreeft.” Met tientallen anderen staat ze in de rij bij het station, wachtend op de pendelbus naar Best Kept Secret.