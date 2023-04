‘Hemels genieten’ tussen kansel en biechtstoel

Smokkelen te paard, het kan nu legaal van Baarschot naar Poppel: ‘Een mooie tocht’

BAARSCHOT - Ooit waren het de paarden zelf die de grens over werden gesmokkeld. In België leverden deze dieren vaak meer op dan aan de Nederlandse kant. En hoewel de methoden toen heel anders waren, kan het weer: smokkelen over een speciale route tussen Baarschot en België. Te beginnen bij minicamping De Heibloem of het Jachthuis in Poppel.