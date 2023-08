‘Help!’ Roemeen houdt buurtgenoten wakker met roep om hulp, maar blijkt niets te mankeren

Fietsers­bond spuit gele fietsen op zwarte kruispun­ten op Moederdag: "Elk ongeluk raakt het moederhart”

Vorige maand lieten twee mensen het leven op zogenaamde zwarte kruispunten in Turnhout en Ravels. De Fietsersbond Regio Turnhout spuit daarom op dinsdag 15 augustus - Moederdag in provincie Antwerpen - een gele fiets op het wegdek van die kruispunten om aandacht te vragen voor de veiligheid van de zwakke weggebruiker. “Zodat er niet nog meer moederharten gebroken moeten worden omdat zoon of dochter een verkeersongeluk heeft gehad.”