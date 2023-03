Grafdelver Kees van Rooij (1950-2023) mag nu rusten op zijn eigen begraafplaats in Goirle

Schoolbi­bli­o­theek brengt kinderen van Blink extra leesple­zier bij

In Talentenschool Blink in Ravels is recent de ‘Blink bib’ geopend. Er werd een heuse schoolbibliotheek gebouwd en in gezellige leesplekjes geïnvesteerd. “We willen onze leerlingen zoveel mogelijk lees- en luisterplezier doen ervaren”, zegt directeur Sarah Schroyens.