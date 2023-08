‘Forse bloei’ van blauwalg bij Beekse Bergen, provincie geeft een negatief zwemadvies af voor onder meer Speelland

HILVARENBEEK - Het is niet verstandig om te zwemmen in het meer bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De provincie geeft een negatief zwemadvies voor drie strandjes omdat er een ‘grote hoeveelheid blauwalg’ is aangetroffen. Bezoekers van Speelland krijgen het advies om daar niet te zwemmen. ,,Voor onze bezoekers zijn er wel twee binnenbaden als alternatief.”