Gemeentebestuur huldigt verdienstelijke medewerkers en vrijwilligers

De brandweer in Ravels heeft twee brandweermannen uitgewuifd. Kris Van Steenbergen was meer dan 21 jaar brandweerman. Flor Moonen was zelfs meer dan 25 jaar actief in het brandweerkorps van Ravels. “Voor deze inzet als vrijwillige brandweerman, overhandigden we hen heel graag een geschenk”, aldus burgemeester Walter Luyten.

De burgemeester huldigde tijdens de nieuwjaarsreceptie ook Bea Van Loon. Zij werkte haar hele carrière in de kleuter- en lagere school Klimop in Ravels-Eel. “Zij was kleuteronderwijzeres en later zorgcoördinator. Bea leefde voor haar school, haar kleuters”, aldus Luyten.

Onthaal gemeentehuis

Bloemen waren er ook voor Luc Jansens. Hij werkte maar liefst 41 jaar op de technische dienst van de gemeente. “Aanvankelijk als geschoolde arbeider, later als werkopzichter en controleur der werker”, zegt Walter Luyten. “We kennen Luc als een minzaam iemand die opkwam voor zijn medewerkers. Hij kende de gemeente door en door, en met zijn praktische kennis loste hij vele problemen op. Ook Marleen Dresselaerts werd gehuldigd. Zij ging met pensioen nadat ze 22 jaar lang het gezicht was van het onthaal op het gemeentehuis. “Marleen kende iedereen en iedereen kende Marleen. Zij is de vriendelijkheid zelve, attent en hulpvaardig.

Financieel directeur

Het gemeentebestuur wuifde ook Roger Caymax uit. Roger werkte 35 jaar op de gemeente, daarvan was hij 32 jaar financieel directeur. “Het feit dat Ravels een financieel gezonde gemeente is, zonder schuld en een lage belastinggraad, is mede te danken aan Roger. Hij lette op de centen, en waarschuwde het beleid voor al te drastische uitgaven.

Woorden van lof waren er ook voor twee ex-schepenen. In januari 2022 nam Jef Van de Pol na 33 jaar afscheid van de politiek. Naast gemeenteraadslid was hij ook 29 jaar schepen. Carine Couwenberg besliste dan weer eind 2022 om te stoppen als schepen, om rechter te kunnen worden.

Volledig scherm Huldiging Jef Van de pol in De Wouwer © Ton Wiggenraad

