Gemeente zoekt kandidaten voor sportlaureaten 2022

Het is een jaarlijkse gewoonte dat de gemeentelijke sportraad en het gemeentebestuur van Ravels de sportlaureaten van het voorbije jaar huldigen. Dat is dit jaar niet anders. De viering van de sportlaureaten vindt plaats op zaterdag 11 maart om 20 uur in GC De Wouwer. “Alle sportlaureaten van 2022 worden op een gepaste manier gehuldigd. Vereiste is dat deze sporters een uitzonderlijke sportprestatie hebben neergezet. De periode waarvoor sportprestaties in aanmerking worden genomen loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022”, klinkt het bij de gemeente.