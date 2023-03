Gemeente wijst op regels van visvijver Het Speeksel: “Steeds vaker worden vissen gestroopt met netten”

Visvijver Het Speeksel aan Leemputten in Weelde (Ravels) is 3.143 vierkante meter groot. De visvijver is een populaire bestemming voor liefhebbers van hengelsport. Maar de gemeente merkt dat niet iedereen zich aan de voorschriften houdt. “Hoewel sommige vissers graag hun vangst mee naar huis nemen om op te eten, is het belangrijk om te benadrukken dat gevangen vis altijd teruggeplaatst moet worden. Dit is niet alleen een kwestie van respect voor de natuur, maar ook een manier om de vispopulatie in de vijver gezond te houden”, aldus het gemeentebestuur. “Het is verleidelijk om zoveel mogelijk vis te vangen, maar overmatige visvangst kan de balans in de vispopulatie verstoren. Het kan leiden tot een afname van de populatie van bepaalde vissoorten en kan ook invloed hebben op andere dieren die afhankelijk zijn van de vis als voedselbron.”