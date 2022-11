Gemeente vangt ratten voortaan met slimme vallen: "Niet gevaarlijk voor mensen en andere dieren”

Turnhout De Zwarte Ruiter kleurt rood voor eerste WK-match van Duivels

Turnhoutse voetballiefhebbers verzamelden woensdagavond in café De Zwarte Ruiter op het Zegeplein. Het café was voor de gelegenheid versierd in de Belgische driekleur. Ook verscheidene supporters hadden een Belgisch shirt aangetrokken.

23 november