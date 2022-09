Gemeente schenkt leerlingen van vijfde leerjaar gratis laptop

Turnhout Vooruit geeft leerlingen en leerkrach­ten high five: "Om vijf prioritei­ten voor beter onderwijs te lanceren”

Leden van Vooruit in Turnhout hebben vrijdagochtend post gevat in de Baron du Fourstraat. Ze gaven leerlingen en leerkrachten een high five op weg naar school. Met de actie – die ook elders in Vlaanderen plaatsbond - wil Vooruit vijf prioriteiten in de kijker stellen die de partij heeft om het onderwijs in Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen.

