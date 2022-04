Gemeente roept op om gras niet te maaien: “8 hectare wordt exstensief gemaaid”

Bedoeling van de campagne Maai Mei Niet is om in de maand mei niet te maaien of te snoeien. De gemeente Ravels is voorstander. “Ook wij dragen ons steentje bij. Dit doen we niet enkel in mei, maar gedurende het ganse jaar. Acht hectare van ons patrimonium wordt extensief gemaaid. Bij een extensief maaibeheer wordt er slechts 2 maal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel”, klinkt het bij de gemeente. “Hiermee verschraalt de bodem wat nodig is om meer bloemen en bloeiende planten te krijgen wat interessanter is voor de honingbij. Veldbloemen hebben namelijk een schrale grond nodig.”