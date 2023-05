Gemeente organiseert nieuwe sessies Gezonde Voeding

Trucker die fietser (64) op kruispunt doodreed, komt weg zonder celstraf: “Onherstel­baar leed, maar ook verzachten­de omstandig­he­den”

Een rijverbod en een boete. Geen gevangenisstraf. Dat is het verdict voor de 47-jarige vrachtwagenchauffeur uit Heist-op-den-Berg die in juni vorig jaar in de Pijlstraat in Retie een fietser (64) uit Oud-Turnhout doodreed. In het vonnis legt de politierechter uit waarom de chauffeur niet in de cel moet.