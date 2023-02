Gemeente mag Diessense bouwkavel niet aan ‘voorkeursgegadigde’ verkopen, oordeelt rechter

In de Beekse De Wandelgan­gen dit keer werk van Tan van Dooren

HILVARENBEEK - De schilderijen van Tan van Dooren zijn vanaf eind deze maand te zien in De Wandelgangen van het gemeentehuis in Hilvarenbeek. De kunstenaar schildert landschappen en stads- en dorpsgezichten. Daarbij is ze zuinig met details. Compositie, vorm en kleur zijn belangrijk in het werk van Van Dooren.