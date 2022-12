Gemeente laat studenten blokken in De Wouwer

Turnhout Stadskern van Turnhout wordt één grote fietszone: “Van 19 naar 65 fietsstra­ten”

De stadskern van Turnhout wordt één grote fietszone. Op dit moment zijn er 19 fietsstraten in Turnhout. In de loop van volgend jaar wordt dat aantal uitgebreid tot 65 fietsstraten. “We gaan van 5 naar 17 kilometer fietsstraten. Dat is meer dan een verdrievoudiging”, zegt schepen voor Mobiliteit Marc Boogers.

