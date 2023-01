Gemeente kent op één jaar groei van 83 inwoners

Het bevolkingsaantal van de gemeente Ravels is vorig jaar met 83 inwoners toegenomen. “Op 31 december telde Ravels 15.356 inwoners, dit zijn er 83 meer dan het jaar voordien”, zegt burgemeester Walter Luyten. Ravels is de grootste deelgemeente met 6.317 inwoners, gevolgd door Weelde (4.968 inwoners) en Poppel (4.071 inwoners).

De stijging in het inwonersaantal is onder andere te danken aan 155 geboorten: 79 jongens en 76 meisjes. Daartegenover staan 127 sterfgevallen in Ravels in 2022. “Er kwamen ook 920 nieuwe mensen in Ravels wonen, en 865 mensen verlieten onze gemeente”, aldus nog Walter Luyten.