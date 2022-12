Gemeente hanteert gedoogbeleid voor vuurwerk rond jaarwisseling: "Alleen van 23 uur tot 1 uur”

In principe is het afsteken van vuurwerk verboden in de politiezone Kempen Noord-Oost, waartoe behalve Ravels ook Arendonk en Retie behoren. “Maar op oudejaarsavond wordt er een gedoogbeleid gevoerd”, zegt Walter Luyten, burgemeester van Ravels. “Dat gedoogbeleid geldt wel alleen voor oudjaarsnacht van 23 uur tot 1 uur.”

Buiten die periode van twee uur rond de jaarwisseling zal in Ravels wel streng worden opgetreden tegen het afsteken van vuurwerk. “Op oudjaarsavond nemen veel eigenaars van dieren hun voorzorgen. Maar in de dagen voor of na oudjaar is dat niet het geval. Op die momenten tolereren we geen vuurwerk. Omdat het gevaarlijk is en voor dierenleed zorgt.”

Wie buiten de periode van het gedoogbeleid betrapt wordt het afsteken van vuurwerk krijgt een GAS-boete voorgeschoteld. Die geldboetes bedragen maximaal 175 euro of 350 euro, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.