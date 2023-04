Géén commerciële partij in sociaal-cultureel centrum, zegt Cultureel Goirle over Jan van Besouw: ‘Ga niet voor de poen’

Buiten­speel­dag in de Kempen? Hier kan je naar hartenlust ravotten

De paasvakantie zit er bijna op en heel wat kinderen hebben (hopelijk) flink wat buiten kunnen ravotten, maar op 19 april worden ze toch opnieuw aangespoord om de tablet, televisie of de spelcomputer uit te laten staan en naar buiten te trekken. In elke gemeente is er wel iets te doen. Wij zetten alles op een rijtje.