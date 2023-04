Frans uit Maarheeze vindt uitslag enquête azc Budel ‘nepnieuws’

VAN DE LEZERIn onze rubriek ‘de apper van de week’ zetten we de schijnwerper op berichten van lezers die indruk maakten. Deze week kregen we een aantal apps en mails van mensen over een artikel over het azc in Budel. ‘Tendentieus en onwaar’.