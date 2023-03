Experiment met gekleurde Beekse Toren levert wisselende reacties op: ‘Lijkt wel een kermisattractie’

Leerlingen van Merksplas­se scholen lopen voor opleiding blindege­lei­de­hon­den

De leerlingen van Qworzo Merksplas, VBS Merksplas en GO Nautica liepen dinsdag samen 2.330 kilometer in de Dopjesloop door het centrum van Merksplas. Daarnaast zamelden ze samen ook duizenden dopjes in ten voordele van het Belgisch Centrum Voor Geleidehonden.