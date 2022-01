Ex van ontvoerder Dean (4) getuigt: “Hij heeft zijn les duidelijk nog niet geleerd”

Turnhout Afscheid van Patrick (60), slachtof­fer van gasexplo­sie: “Als ik naar je plaatsje aan de toog kijk, zie ik je nog altijd zitten”

In crematorium Pontes in Turnhout hebben familie en vrienden maandag afscheid genomen van Patrick Verschuren (60). De Turnhoutenaar was één van de vier dodelijke slachtoffers van de gasexplosie op oudjaarsdag in de Boerenkrijglaan in Turnhout. “Hij overleefde een aanval met messteken, maar tegen deze verwoestende gasexplosie had hij geen enkele kans.”

10 januari