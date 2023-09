Eindbalans festivalseizoen Beekse Bergen: weer meer klachten, vooral over Awakenings en Decibel

HILVARENBEEK - Het aantal klachten en meldingen over de drie festivals bij Beekse Bergen is dit jaar behoorlijk toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Awakenings, met technomuziek, is de koploper: 412 in totaal. Dit jaar waren er ook drie doden te betreuren. ,,Een trieste balans om op te maken", zegt burgemeester Evert Weys daarover.