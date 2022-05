Eerste landbouwbeurs in meer dan een half jaar: meer dan 200 standhouders voor Agridagen

AgriBevents besliste eind januari dat de Agridagen niet in maart zouden kunnen plaatsvinden. De organisator dacht er in eerste instantie aan om de beurs meteen uit te stellen naar 2024, maar kwam in samenspraak met het overgrote deel van de exposanten op die beslissing terug. In plaats van maart werd 20 tot en met 22 mei als datum gekozen. “De organisatie van een landbouwevenement eind mei is nochtans niet vanzelfsprekend”, zegt voorzitter Georges Van Keerberghen. “Ook al zijn de meeste gewassen dan al geplant en gezaaid, het kan vooral voor rundveehouders nog druk zijn op het veld. Daarnaast moet je ook rekening houden met communies en tal van uitgestelde familiefeesten. Wij zijn er echter van overtuigd dat de behoefte aan sociaal contact na de coronacrisis groter is dan ooit. Agridagen is de eerste landbouwbeurs in meer dan een half jaar. Wij kijken er echt naar uit om alle landbouwers in Weelde Depot te verwelkomen.”