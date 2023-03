Eerste Brabantse kievitsei gevonden in Hooge Mierde, en net als vorig jaar op 15 maart

MIJN STAD. Wim Vervoort over zijn Turnhout: “Aan de vijver van het Stadspark kan ik helemaal tot rust komen”

Cultuurliefhebber in hart en nieren en van je passie je beroep kunnen maken. Die woorden passen wel bij Wim Vervoort uit Turnhout. Al 5 jaar is hij directeur van het Cultuurcentrum Baarle na onder andere een carrière als leraar (Delta-school in Oud-Turnhout). Hij groeide op in Tielen, leerde zijn partner kennen in Vlimmeren en woont nu in Turnhout waar hij onder meer zijn hart verloor aan De Warande. “In het café daar hebben mijn beste vrienden me al gevraagd om peter te worden van hun zoon.”