Een zee aan zonnepanelen in Haghorst is nog maar het begin voor Hilvarenbeek op het gebied van duurzame energie

Fietser lichtge­wond na aanrijding

Donderdagochtend omstreeks 8.45 uur is op het kruispunt van de Steenweg op Mol en de Arendonksebaan in Oud-Turnhout een fietser aangereden door een personenwagen. De fietser is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.